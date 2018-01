Sobrevivente do atentado de Boston morre em acidente de Ferrari

A estudante americana Victoria McGrath, de 23 anos, morreu no domingo em um acidente em Dubai, nos Emirados Árabes, enquanto passeava em uma Ferrari com outros três amigos. Em 2013, Victoria foi ferida por estilhaços de bomba no atentado cometido pelos irmãos Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev na linha de chegada da Maratona de Boston. Uma das imagens mais marcantes dos momentos após o ataque foi a do resgate de Victoria:

Segundo autoridades diplomáticas dos Emirados, Victoria e a colega de universidade Priscilla Perez Torres, também morta no acidente, estavam no país em viagem de turismo. A formatura de Victoria na Northeastern University, em Connecticut, nos EUA, estava marcada para junho.

O acidente também vitimou o ex-lutador de boxe canadense Cody Nixon, que alugou a Ferrari. A última postagem de Nixon no Instagram foi uma foto no veículo:

O jornal Gulf News, publicação em língua inglesa dos Emirados, divulgou uma imagem de como o carro ficou após a batida: