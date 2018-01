Sony produzirá filme sobre narcotraficante ‘El Chapo’

LOS ANGELES, EUA – O estúdio cinematográfico Sony prepara um filme sobre o narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, informaram os veículos de imprensa especializados Deadline e The Hollywood Reporter.

A produção contará com os direitos de “Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of the American Lawman Who Captures the World’s Most-Wanted Drug Lord”, um livro assinado por Cole Merrell e Douglas Century, que será publicado em outubro e relatará a perseguição e captura do criminoso.

A Sony ainda não decidiu quem será o diretor do filme, mas o Michael Bay está na lista de candidatos.

El Chapo, que se declarou inocente de todas as acusações, foi extraditado do México para os EUA para ser julgado na corte do distrito leste de Nova York no dia 19 de janeiro, poucas horas antes do então presidente americano, Barack Obama, ceder o poder ao empresário Donald Trump.

O ex-inimigo público número um dos EUA após a morte de Osama bin Laden pode enfrentar uma condenação de prisão perpétua se o juiz de Nova York o considerar culpado pelos 17 crimes dos quais é acusado, entre eles narcotráfico e lavagem de dinheiro.

O filme de Sony concorrerá com outro projeto cinematográfico de Hollywood relacionado com El Chapo, neste caso a cargo da Fox. Trata-se da adaptação de “The Cartel”, romance de Don Winslow, que faz paralelos com a figura do narcotraficante mexicano e cuja versão para o cinema será dirigida pelo britânico Ridley Scott. / EFE