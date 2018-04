Rodney Glassman, o candidato democrata ao Senado americano pelo Estado do Arizona apresenta em seus comícios uma versão da música “Sweet Home Alabama” com ataques aos republicanos e contra John McCain, ex-candidato presidencial e atual senador pelo Estado. “Sweet Home Arizona, John, it’s time to retire you” (Arizona, doce lar, John, é hora de você se aposentar). PHD pela Universidade do Arizona, Glassman também estudou música com o tenor Grayson Hirst.

A resposta da campanha republicana diz que o candidato democrata canta “no mesmo tom das políticas econômicas fracassadas de Obama”: