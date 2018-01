Testemunhas do tiroteio em Dallas publicam vídeos das cenas de violência

Durante uma manifestação contra a violência policial nos Estados Unidos, cinco policiais morreram e outros sete ficaram feridos após a ação de franco-atiradores posicionados em telhados em um ataque coordenado em Dallas, no Texas. Segundo a polícia local, a emboscada fui cuidadosamente planejada e executada. Três pessoas foram presas e um quarto suspeito foi morto.

Várias pessoas que estavam no protesto descrevem momentos de desespero e correria ao ouvirem os primeiros disparos. Diversas testemunhas publicaram vídeos na internet sobre a situação na cidade. Neles é possível observar e escutar as rajadas de tiros e as sirenes das viaturas policiais.

Confira abaixo algumas imagens do caos enfrentado pelos moradores de Dallas (ATENÇÃO, IMAGENS FORTES!):

Michael Kevin Bautista se escondeu atrás de uma árvore e transmitiu ao vivo as cenas dramáticas em sua página no Facebook:

Ismael DeJesus fez um vídeo no momento em que estava escondido no Crown Plaza Hotel durante o tiroteio:

Usuário do Twitter registra pânico vivido pelos participantes da manifestação quando começou a troca de tiros:

SOMEONE GOT SHOT I CAMT STOL CEYINTN pic.twitter.com/oZ9wuXqtbP — ️ (@bhuwkls) July 8, 2016

Usuária do Twitter filma troca de tiros da janela de sua casa:

Last video I got. Sorry for the language we were scared and confused. pic.twitter.com/o0LBivBg8v — Allison (@allisongriz) July 8, 2016

Homem em telhado de prédio filma cena de violência: