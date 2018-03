Tiro de largada em corrida na Bélgica deixa premiê parcialmente surdo

BRUXELAS – O primeiro-ministro belga, Charles Michel, foi obrigado a mudar sua agenda nesta terça-feira, 30, depois que o tiro de largada de um evento esportivo no domingo em Bruxelas provocou danos auditivos a ele, indicou seu porta-voz.

A princesa Astrid, irmã do rei belga Philippe, foi encarregada de indicar, com uma pistola de partida, o início de uma corrida de resistência de 20 km na cidade.

Ao seu lado, o rosto de Michel refletia sua surpresa com a detonação, segundo as imagens. Contudo, o chefe do governo belga sofre agora uma “surdez parcial” após o incidente, disse seu porta-voz. Ele explicou que o premiê passou por “um exame aprofundado esta manhã”.

“A partir do meio-dia, continuará sua agenda política normalmente”, depois de uma simples “modificação” de suas atividades, disse o porta-voz, Frédéric Cauderlier.

O primeiro-ministro deveria ter comparecido durante a manhã perante o Parlamento para apresentar um acordo de investimento nacional. / AFP