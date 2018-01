Tour virtual leva visitante ao Palácio de Buckingham; veja vídeo

A experiência, acessível para todo o mundo, transportará o visitante virtual ao coração da residência da rainha Elizabeth II e permitirá contemplar algumas das pinturas de grandes nomes que adornam suas paredes.

A iniciativa possibilita os interessados a se situarem na parte baixa da escada principal de palácio e desfrutar de uma panorâmica de 360 graus do interior do edifício.

O tour virtual se adentra, além disso, em outros espetaculares quartos do palácio, como as denominadas salas de desenho verde e branca, e a sala de festas.

O Google também criou uma experiência similar para os colégios sob um programa pioneiro chamado “Expedição” apesar de, ao invés de contar com a ajuda de um guia virtual, são os professores os que ditam as fases do tour e destacam os temas de interesse para seus alunos.

“Para os estudantes, o palácio de Buckingham é um dos edifícios mais icônicos e mágicos do mundo”, afirmou hoje aos meios de comunicação locais Jemima Rellie, diretora de conteúdos e audiências na Royal Collection Truste -organização que administra o patrimônio da família real britânica-, que colaborou com o Google no projeto.

“Estamos muito esperançosos que, graças ao potencial da realidade virtual da Expedição do Google, as crianças, seus professores e famílias possam visitar o palácio em qualquer momento que desejarem”, acrescentou Rellie.

Para tomar as imagens do edifício real foram usadas na semana passada 16 câmeras, colocadas de forma circular.

Graças a esta iniciativa, os professores também puderam levar previamente seus alunos a lugares distantes como o Monte Fuji, no Japão, e as florestas chuvosas de Bornéu.

Quando os especialistas do gigante informático perguntaram aos estudantes quais outras expedições virtuais gostariam realizar, os alunos responderam com sugestões a Casa Branca, o espaço e o palácio de Buckingham.

Os interessados em visitar a residência da Rainha poderão fazer isso se conectando ao canal do YouTube da monarquia britânica. / EFE