Tremor pode ter revelado petróleo no Haiti

O terremoto que matou mais de 150 mil pessoas no Haiti talvez tenha revelado indícios de reservas petrolíferas que poderão ajudar na recuperação econômica do país mais pobre do Hemisfério Ocidental, segundo o geólogo Stephen Pierce. O sismo do dia 12 ocorreu sobre uma falha que passa perto de potenciais reservas de gás, afirmou Pierce, que trabalhou na região por 30 anos.

De acordo com ele, o terremoto de 7 graus na escala Richter pode ter rachado formações rochosas ao longo da falha, permitindo que gás e petróleo se infiltrassem temporariamente até a superfície.

“Um geólogo que estuda a zona da falha de Porto Príncipe à procura de traços de gás e petróleo pode descobrir uma estrutura que não foi prospectada”, afirmou. “Uma descoberta desse tipo poderá melhorar consideravelmente a economia do país.”

A ilha de Hispaniola é compartilhada por República Dominicana e Haiti. Segundo Pierce, é possível que existam ali 3 milhões de barris de petróleo numa formação superficial ao largo da costa. “Uma das principais razões da escassez de informações sobre as reservas é o fato de a República Dominicana ter numerosos afloramentos de hidrocarbonetos superficiais, e o Haiti não”, disse.

Ainda segundo o geólogo, é possível que, preso em uma formação da borda, perto da falha do terremoto, exista pelo menos 1 trilhão de pés cúbicos de gás.

Pierce não trabalha em Hispaniola desde que ingressou na Zion Oil & Gas, gigante do setor petrolífero do Texas, em fevereiro de 2005, e não tem conhecimento de nenhum geólogo especialista em prospecção que esteja realizando trabalhos de campo no Haiti.

POTENCIAL

De acordo com um relatório da U.S. Geological Survey, de 2000, as Grandes Antilhas, que incluem Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica e Porto Rico, têm pelo menos 142 milhões de barris de petróleo e 159 bilhões de pés cúbicos de gás. Quantidades ainda não descobertas poderiam chegar a 941 milhões de barris de petróleo e 1,2 trilhão de pés cúbicos de gás. (NYT)