Troca de farpas: Israel responde a tuíte de aiatolá iraniano com gif de adolescente ciumenta

Uma troca de tuítes entre Israel e Irã chamou a atenção dos internautas nesta segunda-feira, 4. Tudo começou quando o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, publicou uma postagem dizendo que a posição de seu país sobre Israel é a mesma. “Israel é um tumor cancerígeno maligno na região da Ásia Ocidental que precisa ser removido e erradicado: é possível e acontecerá.” Ao final da postagem estava a data em que a declaração teria sido feita: dia 31 de julho de 1991.

Our stance against Israel is the same stance we have always taken. #Israel is a malignant cancerous tumor in the West Asian region that has to be removed and eradicated: it is possible and it will happen. 7/31/91#GreatReturnMarch

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) 3 de junho de 2018