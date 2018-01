Trump critica clipe no qual é baleado por Snoop Dogg; veja vídeo

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta quarta-feira, 15, o clipe lançado nesta semana pelo rapper americano Snoop Dogg no qual o músico aparece atirando no líder republicano (veja abaixo).

“Imaginem a quantidade de protestos se @SnoopDogg, com sua carreira fracassada, tivesse apontado uma arma e atirado no presidente Obama? Prisão na certa!”, escreveu Trump em sua conta pessoal no Twitter.

Can you imagine what the outcry would be if @SnoopDogg, failing career and all, had aimed and fired the gun at President Obama? Jail time!