Trump critica Obama por nova embaixada em Londres

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter que não pretende mais viajar a Londres para inaugurar a nova embaixada americana em Londres e responsabilizou seu antecessor Barack Obama, afirmando que não concordava com a localização da nova embaixada e o preço que ela custou. Autoridades britânicas, por sua vez, disseram que a visita não foi desmarcada porque sequer chegou a ser confirmada pelas autoridades americanas.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de janeiro de 2018