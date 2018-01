O Wall Street Journal publicou nesta sexta-feira, 12, que o advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen teria fechado um acordo de confidencialidade com a atriz pornô Stormy Daniels para ela não se pronunciar publicamente sobre um suposto encontro com o magnata, que teria ocorrido em 2006. O advogado e a Casa Branca negaram o acordo, que teria sido fechado pelo valor de US$ 130 mil.

