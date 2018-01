Trump perde a paciência ao alimentar carpas japonesas e viraliza na web

TÓQUIO – Donald Trump provocou a festa das redes sociais nesta segunda-feira, 6, quando foi fotografado no momento em que jogava um pacote inteiro de comida para peixes em um lago de carpas japonesas, em um gesto de impaciência durante sua visita a Tóquio.

+ Coreia do Norte será tema central de Trump à Ásia

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente americano e o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, começaram o ato jogando pequenos pedaços de comida no lago de carpas.

Pouco depois, no entanto, Trump perdeu visivelmente a paciência com este método e esvaziou de uma só vez na água todo o conteúdo da caixa de comida, diante do olhar surpreso do secretário de Estado, Rex Tillerson – momentos antes, porém, o próprio premiê japonês também havia esvaziado sua caixa, mas de maneiras mais contida

A atitude provocou críticas e piadas no Twitter. Muitos internautas destacaram que não é saudável para os peixes ingerir tanto alimento. “Trump não consegue nem alimentar os peixes de modo correto”, ironizou um deles. / AFP