A campanha de Donald Trump à presidência americana tem provocado críticas em diversos países em virtude de suas posições sobre imigração e estrangeiros. Na Alemanha, a banda de metal industrial Ramstein publicou em seu canal no Facebook uma sátira feita pelo comediante alemão Jan Böhmermann, na qual uma banda no estilo do Ramstein canta uma música contra Trump, comparando-o ao nazismo. Assista

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.