Tubarão arrasta pescador por 19 km na Flórida; assista

MIAMI, ESTADOS UNIDOS – Um universitário da Flórida teve seu caiaque arrastado por um tubarão-martelo durante duas horas enquanto pescava na costa sul do Estado. Aluno da Universidade Atlântica da Flórida, Adam Fisk, de 22 anos, gravou o vídeo e o publicou no You Tube.

“Joguei minha isca e preparava a outra quando só tive tempo de pegar a vara quando ele começou a puxá-la”, escreveu o aluno em sua conta no YouTube. “Ele deveria estar do meu lado e eu não percebi.”

Fisk é membro de um grupo de pesca radical chamado Pesca Rebelde. Ele calcula ter sido arrastado por 19 km.

“A um determinado momento, ele fez uma curva de 180 graus e veio na minha direção, o que me assustou bastante porque eu não sabia se ele iria me morder”, disse o pescador. “Ele me levou para alto mar e começou a nadar em círculos.”

O pescador disse que o tubarão depois conseguiu se soltar. / REUTERS