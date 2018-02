Centenas de pessoas do Distrito de Sirnak, na Turquia, atravessaram a fronteira com a Síria para se unir às forças curdas de Kobani contra o avanço do Estado Islâmico (EI). Milhares de manifestantes se reuniram na fronteira para protestar contra os militantes radicais – alguns deles foram até o Curdistão sírio para se manifestar. O vídeo foi publicado no Facebook por um soldado turco na página de seu perfil.

