Turistas poderão viajar a bordo do trem do papa

CASTEL GANDOLFO – Um novo passeio turístico de trem permitirá que o público conheça as casas papais a bordo de um trem antes usado apenas pelo papa. O caminho ligará a Cidade do Vaticano à vila papal de Castel Gandolfo, comunicaram os responsáveis do Museu do Vaticano durante a reabertura da conexão ferroviária.

Um comboio puxado por uma locomotiva a vapor percorreu o trajeto que separa a estação vaticana, dentro do próprio Estado, com Castel Gandolfo, residência de veraneio dos papas. A partir do dia 12 será possível entrar no Palácio Apostólico da cidade para visitar os novos espaços da Galeria dos Retratos dos Pontífices.

Durante o percurso, o diretor dos Museus Vaticanos, Antonio Paolucci, elogiou a decisão do papa Francisco de abrir as portas de um edifício que, até agora, só eram abertas em contadas ocasiões. “Teve que chegar um papa do fim do mundo e dizer um dia: tenho muitas coisas para fazer em Roma, não posso me movimentar e nem desfrutar desses lugares maravilhosos a 30 quilômetros daqui, mas quero que os demais desfrutem”, afirmou Paolucci. “Se isto não é sinal da mudança dos tempos, não sei o que pode ser”, completou Paolucci. /EFE