Turquia envia cartão de ano-novo com destroços do Parlamento a diplomatas

ISTAMBUL – Para comemorar o ano-novo, as autoridades turcas enviaram a diplomatas e correspondentes estrangeiros um cartão acompanhado de um pedaço do muro do Parlamento local bombardeado, segundo Ancara, por membros do grupo do clérigo opositor Fethullah Gulen, na tentativa de golpe de 15 de julho.

No cartão, há uma foto do Parlamento em ruínas com a frase: “o terrorismo é um crime contra a humanidade”. “Mandamos pedaços de mármore como símbolo do compromisso da Turquia com a democracia”, diz o cartão enviado à agência France Press pela embaixada da Turquia em Paris, dentro de uma caixa de veludo.

“Desejamos um excelente ano-novo impregnado do mais profundo sentido de democracia”, conclui a mensagem envaida por Mehmet Akarca, diretor-geral da assessoria de imprensa do primeiro-ministro turco. Esses cartões foram enviados a quatro mil diplomatas e jornalistas em todo o mundo, segundo a fonte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na Turquia, os integrantes do governo, os reitores de universidades e várias ONGs também rebeceram essas felicitações.

O Parlamento turco foi atacado em julho por bombardeios aéreos durante a tentativa de golpe de Estado que as autoridades atribuem a Gulen, clérigo de 75 anos exilado nos Estados Unidos, que nega qualquer envolvimento. /AFP