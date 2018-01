Twitter cria emojis para visita do papa ao México

O Twitter criou cinco emojis exclusivos para comemorar a visita que o papa Francisco realizará ao México entre os dias 12 e 17 deste mês.

O rosto de Jorge Mario Bergoglio, as catedrais que ele visitará (de Morelia, de San Cristóbal de Las Casas e de Ciudad Juárez), e o Ángel de la Independencia são as imagens lançadas, que poderão ser acompanhadas das hashtag #PapaenMex, #PapaenMich, #PapaenCHPS, #PapaenCDJ e #PapaenCDMX.

De acordo com a diretora de comunicação do Twitter no país, Mónica Portes, a ideia foi ter símbolos para usar junto com as mensagens postadas durante a visita do pontífice “mais digital” ao México. Por isso, cada vez que um tuíte for escrito com uma hashtag oficial, automaticamente, surgirá o emoji exclusivo.

Em nove idiomas diferentes, a conta do pontífice tem 26 milhões de seguidores ao todo, sendo a versão em espanhol a que tem o maior número de pessoas.

A Conferência do Episcopado Mexicano (CEM) também abriu seu próprio Twitter, o @ConElPapa, um canal no YouTube e contas no Facebook, Instagram e Snapchat, para oferecer informações sobre a visita papal. / EFE