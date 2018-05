Um casamento com bom humor

Londres está preparada para o casamento, que deverá atrair a audiência de 2 bilhões de pessoas



O casamento real tem despertado reações bem humoradas dos britânicos.

O grupo The Other Guys, formado por colegas de William e Kate na tradicional St. Andrews, universidade onde estudaram e se conheceram, fez um clip que virou sucesso na internet. No vídeo, em que fazem uma paródia de uma canção de Lady Gaga, os 11 jovens do grupo contam a história de um rapaz que se apaixona por Kate Middleton.

Um outro vídeo, produzido pela empresa britânica de telefonia T-Mobile, sugere uma versão inusitada da entrada da família real na abadia de Westminster, onde se concretizará a união entre o príncipe William e a noiva. O vídeo, de dois minutos, acabou se transformando em um viral, se espalhando rapidamente pela internet – e surpreende pela semelhança entre os personagens e os integrantes da realeza britânica.

Mais perto do dia do casamento, o jornal britânico The Guardian, conhecido por ser tradicionalmente crítico à monarquia, publicou um caderno especial satirizando a cerimônia e a pompa do evento, que terá, segundo estimativas, uma das maiores audiências de que se tem notícia, comparada apenas ao funeral da mãe do noivo, a lady Diana, em 1997: 2 bilhões de pessoas.