Um casamento real inusitado

Não tem exatamente a austeridade e o glamour que 2 bilhões de pessoas esperam ver, pessoalmente ou pregadas em aparelhos de televisão ao redor do mundo, na manhã do dia 29 de abril – no horário de Brasília, a cerimônia vai ser transmitida a partir da madrugada. O vídeo abaixo, contudo, é bem mais divertido – e bem menos demorado!

A semelhança entre os personagens do filme e a realeza britânica convidada para o casamento real é de impressionar! Além dos noivos, o príncipe William e Kate Middleton, que aparecem ao final, também desfilam pela entrada da abadia onde será realizada a cerimônia o pai e o irmão do noivo, príncipes Charles e Harry, a Rainha Elizabeth e a mulher do viúvo de lady Di, Camilla Parker-Bowles.

O mais inusitado do vídeo é que ele dá a impressão de ter sido feito por um cinegrafista amador ou algum convidado, que teria conseguido infiltrar uma câmera e ficar ao lado do tapete vermelho para fazer as imagens.

A T-Mobile, empresa de telefonia celular e de internet do Reino Unido, produziu o vídeo, que virou uma febre na rede. O vídeo original, postado no canal da empresa do YouTube, o Life’s For Sharing (A vida é para ser compartilhada), já foi visto mais de sete milhões de vezes. Há também dezenas de cópias espalhadas pelo próprio site e pela internet.