Único jornal argentino que denunciou crimes da ditadura no país fecha após 140 anos

BUENOS AIRES – O jornal escrito em inglês Buenos Aires Herald, com 140 anos de circulação, chegou ao fim nesta semana. Ele foi o único a publicar notícias sobre a repressão na Argentina em plena ditadura (1976-1983).

“Os funcionários do Herald foram informados de que o jornal acabou”, dizia o último comunicado da publicação em sua conta no Twitter. No dia 15 de setembro de 2016, ele completou 140 anos de existência.

O jornal surgiu a partir do aumento de investimentos de empresas britânicas na Argentina no século XIX. Em sua fase final, circulava em papel apenas às sextas-feiras, mas divulgava conteúdo online nos outros dias.

Em 2005, a Câmara de Buenos Aires homenageou o diário por sua importância durante a última ditadura. Na época, o jornal estava sob chefia do britânico Robert Cox.

Herald's staff have been informed that the newspaper is closing.

Our front page when we turned 140 on September 15, 2016. pic.twitter.com/5or01KqDy6