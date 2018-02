Veja campanhas eleitorais de candidatos argentinos

BUENOS AIRES – Os partidos políticos argentinos encerraram na noite da quinta-feira 24 as campanhas para as eleições parlamentares de domingo, quando serão renovadas metade da Câmara de Deputados e um terço do Senado.

Na província de Buenos Aires – principal campo de batalha destas eleições, já que aglutina 38% dos eleitores do país – disputam os candidatos a deputado Martín Insaurralde e Sergio Massa.

Insaurralde, prefeito da cidade de Lomas de Zamora, tradicional reduto peronista-kirchnerista, integra o partido Frente pela Vitória. Nas eleições primárias, o candidato obteve apenas 29% dos votos.

Em seu vídeo de campanha, o candidato do governo aparece dizendo que decidiu fazer política por querer mudança. Assista:

Massa é ex-chefe do gabinete da presidente Cristina, rompeu com o governo e transformou-se no líder do partido Frente Renovador, outra sublegenda peronista. Massa obteve 34% dos votos nas primárias, constituindo-se no novo emblema do anti-kirchnerismo.

O vídeo de campanha de Massa é feito com uma música de fundo e cenas dele participando de comícios. Assista: