Veja como era e como ficou o decreto migratório de Trump após alterações

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou no dia 6 de março uma versão limitada de seu decreto migratório, excluindo do veto os detentores de visto e os que residem legalmente em solo americano.

Apesar de o Iraque ter sido retirado da lista de países barrados, a determinação suspende a aceitação de refugiados de qualquer lugar do mundo pelo período de quatro meses.

O novo acordo entraria em vigor nesta quinta-feira, 16, mas foi barrado por um juiz federal do Havaí no dia anterior. Veja abaixo o que mudou, segundo informações do jornal britânico The Guardian.