Vídeo mostra perseguição e tiroteio perto do Capitólio

WASHINGTON – O Capitólio (prédio do Congresso americano) em Washington foi fechado por pouco mais de meia hora na tarde desta quinta-feira, 3, após um tiroteio do lado de fora do prédio. Segundo autoridades, um policial ficou ferido.

O chefe da polícia do Capitólio, Kim Dine, afirmou que o fato foi isolado e não tem relação com o terrorismo. “Um veículo tentou passar por uma barreira de segurança que bloqueia parte da avenida Pensilvânia em frente à Casa Branca e começou uma perseguição, que seguiu até o Capitólio, onde ocorreu o tiroteio”. Segundo Dine, o carro do suspeito bateu em uma viatura da polícia, deixando um policial ferido.

Veja o vídeo da perseguição



Veja imagens da situação após o tiroteio:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

[galeria id=7829]