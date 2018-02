Veja imagens das operações de resgate na Nigéria após queda de avião

LAGOS – A queda de um avião na Nigéria nesta quinta-feira, 3, deixou ao menos 15 pessoas mortas. O acidente com a aeronave fabricada pela Embraer ocorreu instantes após a decolagem no Aeroporto Internacional Murtala Muhammed, em Lagos, confirmou a Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria.

Cinco pessoas sobreviveram e foram levadas para um hospital em estado grave. As operações de resgate continuam no lugar do acidente. Veja imagens das operações:

[galeria id=7822]