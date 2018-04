Veja imagens dos protestos contra Morsi

Milhões de pessoas tomarem as ruas do Egito para exigir a renúncia do presidente, Mohamed Morsi. Os manifestantes seguravam bandeiras do país e permaneceram na Praça Tahrir. Helicópteros militares apoiaram as manifestações sobrevoando a região, também com bandeiras.

Nesta segunda-feira, 1, o Conselho Supremo das Forças Armadas (SCAF) divulgou um comunicado no qual deu um ultimato de 48 horas para o governo e a oposição “atenderem as demandas do povo”. Desde o domingo 30, 16 pessoas morreram e 781 ficaram feridas em confrontos de rua. Quatro ministros do gabinete de Morsi romperam com o governo.

Veja imagens dos protestos:

