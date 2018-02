Veja trajetória de Margaret Thatcher

1925 – Origens:

Margaret Hilda Roberts nasce em Grantham, filha de de um lojista engajado na política local,

1944-1950 – Formação universitária:

Gradua-se em química e depois em Direito na Universidade de Oxford

1950-1951 – Casamento:

Concorre duas vezes ao cargo de deputada pelo distrito de Dartford, sem sucesso. Casa-se com o milionário empresário Dennis Thatcher

1953:

Qualifica-se como procuradora. Nasce o casal de gêmeos Mark e Carol

Aos 33 anos, entra no Parlamento como deputada pelo distrito de Finchley

1961-1964:

Torna-se subsecretária da Câmara dos Representantes , no governo de Harold McMillian

1964-1970:

Em um governo trabalhista, atua como líder da oposição no Parlamento britânico

1970-1974:

Com a chegada de Edward Heath a Downing Street, assume a secretaria da Educação

11979 – Chegada ao poder:

Afetado por uma onda de greves e em crise com os sindicatos, trabalhistas perdem eleição e Thatcher, líder do Partido Conservador, é eleita primeira-ministra, feito inédito na história britânica.

1981 – Corte de gastos:

Em meio a uma recessão global, Thatcher e o secretário das Finanças aumentam impostos e cortam os gastos públicos. A economia se recupera,

1982 – Guerra das Malvinas:

Lidera a Grã-Bretanha na vitória contra invasão argentina às Ilhas Malvinas (Falkland)

1983 – Reeleita:

Com a popularidade em alta, elege-se pela segunda vez, com vitória folgada

1983-1987 – Privatização:

Acelera a venda de bens do Estado britânico, em um modelo adotado amplamente em outros países.

1984 – Guerra Fria:

Ao lado do presidente americano, Ronald Reagan, apoia as reformas do líder soviético Mikhail Gorbachev

1987 – Nova vitória:

Ganha o terceiro mandato e introduz reformas no sistema educacional e de saúde. Criação de imposto provoca protestos

1990 – Renúncia:

Deixa o cargo após perder respaldo político.