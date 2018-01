Venezuela rejeita doação de remédios de Daniel Alves, diz jornal

CARACAS – O governo da Venezuela rejeitou uma oferta do lateral brasileiro Daniel Alves, atualmente na Juventus da Itália, de remédios para a hepatite C, informou o jornal Venezuelano El Nacional.

Segundo a publicação, o jogador, que é embaixador mundial contra a doença, foi contatado por uma ONG de vítimas da doença e se mostrou disposto a ajudar, mas esbarrou na negativa do governo chavista.

Segundo a diretora da Associação Civil Hepatite C Venezuela (ACHCV), Maria Goncálvez, o contato foi feito com o jogador por meio das redes sociais. “Pedimos que o Ministério da Saúde aceite as doações, mas ninguém se voluntariou.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governo venezuelano impede que as doações de remédios sejam feitas para entidades civis. Toda colaboração deve ser feita diretamente a autarquias estatais.

A oposição frequentemente acusa o governo de rejeitar ajuda humanitária como maneira de tentar disfarçar a grave escassez de alimentos e remédios no país.