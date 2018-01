Verdadeiro ou falso?

1. Donald Trump afirmou que a fronteira americana com o Canadá é quatro vezes maior do que a mexicana. – Falso: A fronteira com o México tem quase 3.058 quilômetros e a com o Canadá, 8.851

2. Ted Cruz disse que Trump chamou Hillary de “a melhor secretária de Estados dos últimos tempos” – Verdadeiro: Trump disse “Hillary é uma mulher extraordinária. Realmente trabalha duro e acho que ela faz um bom trabalho”

3. Trump afirmou que Cruz não havia recebido o apoio de nenhum outro senador – Verdadeiro

4. Bernie Sanders disse que nenhum dos pré-candidatos republicanos acreditava que a mudança climática era real – Falso: “Eu acho que o clima está mudando”, afirmou Jeb Bush em New Hampshire. Outro que citou a mudança climática em sua campanha foi John Kasich

5. Hillary Clinton afirmou que Sanders votou, em 1998, a favor de uma resolução favorecendo a mudança de regime no Iraque – Verdadeiro

6. Trump: “Nesse momento, somos o país com as maiores taxas do mundo” – Falso

7. Hillary: “Nós perdemos 33 mil pessoas por ano em razão da violência armada” – Verdadeiro: Segundo o Centro para Controle e Prevenção de Doenças, em 2013 33.636 pessoas morreram nos EUA por armas de fogo