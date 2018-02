Vídeo: americano é resgatado em bolha inflável no oceano

MIAMI – A Guarda Costeira de Miami, nos EUA, divulgou um vídeo do resgate do americano que queria chegar às Ilhas Bermudas dentro de uma bolha inflável. O maratonista Reza Baluchi foi resgatado no sábado 4 perto de Saint Augustine, na Flórida, após lançar um localizador e pedir ajuda.

Segundo a Guarda Costeira, Baluchi estava desorientado e esgotado, por isso foi transportado para um centro médico de helicóptero.

Na quarta-feira, o maratonista já havia pedido auxílio à Guarda Costeira, dizendo que estava perdido e pediu indicações para chegar até as Bermudas. No dia, marinheiros foram até o local onde estava Baluchi e lhe disseram dos perigos daquela travessia, pedindo que ele “encerrasse a viagem em razão da falta de suprimentos a bordo”.

O americano levava barras de proteína, garrafas de água, um GPS e um telefone por satélite. Ele se recusou a encerrar a viagem e continuou, até o sábado, quando lançou o sinalizador pedindo ajuda. A Guarda Costeira seguia monitorando Baluchi desde o primeiro pedido de socorro. / EFE

Assista ao vídeo do resgate: