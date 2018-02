Vídeo do Taleban mostra “making of” de atentado

Felipe Corazza

A rede de TV Al Jazeera, do Catar, recebeu de colaboradores do Taleban no Afeganistão um vídeo mostrando o “making of” de um atentado na Província de Khost, perto da fronteira com o Paquistão. Nas imagens, o motorista de um caminhão-bomba se despede sorridente antes de dirigir até um local próximo a uma base do exército dos Estados Unidos. Dois soldados americanos e cinco civis afegãos, além do terrorista, morreram no atentado, que aconteceu no dia 1 de junho.