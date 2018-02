Vídeo: lava de vulcão avança no Havaí

O presidente do Estados Unidos, Barack Obama, declarou como um desastre de grandes proporções o rio de lava que avança lentamente a partir da cratera Pu’u O’o do vulcão Kilauea, no Havaí, informou a Casa Branca.

A declaração tem o efeito de liberar dinheiro federal para ajudar a proteger as comunidades locais do avanço da lava, que em 27 de junho começou a se mover em direção a residências na principal ilha do Havaí, ameaçando a vila de Pahoa.

A borda frontal do fluxo de lava pausou a cerca de 170 metros da estrada para a vila Pahoa, a principal via de acesso para a localidade de cerca de 800 habitantes, na área onde antes ficava uma antiga plantação de cana-de-açúcar.

Vídeo mostra regiões afetadas pela lava: