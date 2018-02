Vídeo mostra explosão de ônibus na Rússia

Um vídeo feito por uma câmera instalada no painel de um carro mostra o exato momento da explosão de um ônibus nesta segunda-fera, 21, em Volvogrado, na Rússia. O atentado executado por uma mulher-bomba deixou ao menos 8 mortos e 32 feridos.

A polícia suspeita do envolvimento de extremistas islâmicos do Daguestão, república separatista do norte do Cáucaso.

Segundo o Comitê de Instrução da Rússia (CIR), a autora do ataque tinha ligação com militantes. “Ela tinha se convertido havia pouco ao islamismo e era mulher de um líder de um grupo guerrilheiro”, disse um porta-voz do CIR citado pela agência russa Interfax, que identificou a mulher como Naida Asiyalova, de 30 anos. Nenhum grupo reivindicou o ataque.

Assista ao vídeo com imagens da explosão do ônibus: