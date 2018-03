A rede de TV Al Arabiya exibiu, no domingo 5, um vídeo que mostra o que teria sido o segundo ataque de Isral à Síria em 48 horas. Quatro violentas explosões atribuídas à aviação israelense atingiram, nas primeiras horas do domingo, instalações militares no oeste de Damasco – capital síria -, ampliando temores de que a guerra civil, que já dua 2 anos, envolva diretamente países vizinhos.

Assista ao vídeo da Al Arabiya: