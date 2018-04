Vídeo mostra resgate de garoto de 4 anos soterrado por deslizamento em Washington

Um vídeo divulgado pela equipe de resgate de Condado de Shohomish na quarta-feira, 26, mostra os tensos momentos do salvamento de Jacob Spillers, um garoto de 4 anos atingido pelo deslizamento de terra ocorrido no fim de semana.

As imagens foram feitas no sábado, 22, minutos depois do incidente ocorrer. O helicóptero, que estava em um treinamento e cerca de 35 quilômetros do local, foi o primeiro a chegar até Oso – local do deslizamento -, a cerca de 95 quilômetros de Seattle.

Segundo o jornal New York Post, as irmãs de Jacob, Kaylee e Brooke, de 5 e 2 anos, respectivamente, seu irmão adotivo, Jovon Mangual, de 13 anos, e seu pai, Billy Spillers, continuam desaparecidos. A mãe do garoto, Jonielle Spillers, estava trabalhando no momento do desastre e não foi atingida.

Veja abaixo o vídeo do resgate de Jacob Spillers: