Vídeo mostra resgate de minoria ameaçada pelo Isil no Iraque

Cerca de 20 mil civis pertencentes à minoria Yazidis, perseguida por radicais do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês), conseguiram escapar do cerco dos jihadistas nas montanhas do Sinjar, no norte do Iraque, onde estavam em situação desesperada por falta de água e comida.

Uma fonte do governo municipal de Sinjar explicou que alguns conseguiram chegar a zonas do Curdistão iraquiano e próximas à Síria, graças à ajuda militar das forças curdas peshmergas.

Um vídeo divulgado pela Associated Press mostra forças iraquianas retirando integrantes da comunidade dos Yazidis das montanhas de Sinjar. Assista: