Vídeo: palestino é morto em confronto com soldados israelenses

Soldados israelenses mataram nesta terça-feira, 11, um manifestante palestino em confronto na Cisjordânia. Segundo fontes locais, os enfrentamentos ocorreram no campo de refugiados de Al-Arrub, no norte da cidade de Hebron.

A vítima foi identificada como Muhamad Imad Jawabre, de 21 anos, disse o porta-voz do comitê popular do campo de refugiados, Ali Jawabre. Fontes do hospital Al Mizan, para onde o jovem foi levado, afirmaram que ele levou um tiro no peito e chegou ao local em estado grave.

Vídeo da Reuters mostra imagens dos confrontos. Assista: