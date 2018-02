Vídeo: papa chama desaparecimento de estudantes mexicanos de assassinato

O papa Francisco realizou um pronunciamento nesta quarta-feira, 12, no Vaticano dirigido ao povo mexicano, expressando solidariedade aos parentes dos 43 estudantes desaparecidos na cidade de Iguala. O pontífice afirmou que o caso se trata de um assassinato e condenou o tráfico de drogas.

“Quero expressar de alguma forma aos mexicanos aqui presentes e aos que estão no México solidariedade nesse momento doloroso do chamado desaparecimento, mas sabemos assassinato, de estudantes. É visível a realidade dramática de toda realidade que existe por trás do comércio e tráfico de drogas. Estou ao lado de vocês e das famílias de vocês”, disse Francisco.

Assista ao vídeo com parte desse pronunciamento: