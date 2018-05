VÍDEO: Presidente sírio faz raro discurso e promete reformas

Pressionado por reformas e enfrentando revoltas desde o início do ano passado, o presidente da Síria, Bashar al-Assad, fez um raro discurso nesta terça-feira, 10. O discurso público foi realizado na Universidade de Damasco e transmitido pela televisão estatal.

Na fala, Assad disse que a Liga Árabe não será uma liga árabe se excluir a Síria. Ele também admitiu que o país precisa passar por reformas e que não há divisões nacionais. Segundo Assad, “todos os partidos políticos são bem-vindos”.

O presidente, que está no poder desde a morte do pai, em 2000, assegurou que o país vai celebrar eleições em maio ou junho. “Queremos que a oposição trabalhe com o governo, e não contra ele”, disse.

Assista a seguir ao discurso de Assad, com legendas em inglês.