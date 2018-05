VÍDEO: Tripulação do Costa Concordia pede que passageiros voltem às cabines após choque contra rochas

ROMA – Um vídeo exibido pela TV italiana na noite de quinta-feira mostra a tripulação do Costa Concordia, pouco depois de a embarcação colidir com uma rocha, o que levaria posteriormente ao seu naufrágio, dizendo que não havia nada de errado além do blecaute, e pedindo que as pessoas voltassem para as suas cabines.

A gravação, que foi exibida pela rede italiana Rainews24, foi feita por um telefone celular e mostra uma integrante da tripulação dizendo que “tudo está sob controle”.

“Em nome do capitão, pedimos gentilmente que retornem às suas cabines ou, se desejarem, voltem ao salão”, diz a tripulante.

“Já resolvemos o problema elétrico que tínhamos, o problema com o gerador. Tudo ficará bem”, continuou.

“Se quiserem continuar aqui, está tudo bem, mas peço gentilmente que retornem às suas cabines e mantenham a calma”, reitera a funcionária do navio antes do fim do vídeo.

As autoridades investigam se o atraso em dar a ordem de abandonar o navio pode ter provocado a morte de 11 pessoas no acidente no litoral italiano.

As informações são da BBC Brasil.