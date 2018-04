VÍDEOS: Acidente em Buenos Aires

BUENOS AIRES – Ao menos 49 pessoas morreram em um acidente com um trem cheio de passageiros que ficou sem freios e bateu na estação ferroviária Once, em Buenos Aires, nesta quarta-feira, 22. Agências de notícias afirmam que o número de feridos é superior a 400, enquanto o secretário dos Transportes local, J.P. Schiavi, diz que há 340 feridos. O jornal Clarín, no entanto, contabiliza 600 feridos. A Embaixada do Brasil em Buenos Aires assegura que não há informações sobre brasileiros entre os mortos ou feridos até o momento.

O vídeo abaixo foi feito no momento do choque e transmitido pelo canal local C5N. Assista:





As imagens a seguir foram feitas após o choque:

