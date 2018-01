Uma fábrica de produtos químicos na Província de Shandong, na China, explodiu após um incêndio com causas ainda não identificadas. As autoridades locais ainda não informaram se há mortos ou feridos no acidente. Moradores das redondezas filmaram o momento da explosão, cujo impacto foi sentido a até 5 km da fábrica:

