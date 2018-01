Vídeos mostram o impacto do terremoto na Itália

Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter abalou a região central da Itália, principalmente o vilarejo de Amatrice, na madrugada desta quarta-feira, 24, deixando dezenas de mortos. Veja abaixo alguns vídeos que mostram a destruição causada pelo tremor:

– Imagem aérea mostra parte da destruição

– Drone captura o estrago causado pelo tremor

– Equipes de resgate removem escombros do terremoto

– Socorrista conversa com mulher presa nos escombros

– Italianos caminham pelas ruas destruídas de Amatrice