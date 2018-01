Vídeos sobre o ataque em Munique

Cinegrafistas amadores fizeram imagens com telefones celulares do que seria o início do ataque desta sexta-feira, 22, em Munique. (Atenção: imagens fortes):

Agentes de segurança patrulham Munique:

LIVE: Police tactical team on the move after shooting rampage at Munich shopping mall pic.twitter.com/gSz5bMFmVf — Reuters Live (@ReutersLive) 22 de julho de 2016

Imagens cuja autoria não foram confirmadas mostram um dos supostos atiradores gritando “eu sou alemão”:

VIDEO: Unconfirmed video of people shouting abuse to shooter as he says “I’m a German” - @Holbornlolz pic.twitter.com/t4AiTeYcyi — Conflict News (@Conflicts) 22 de julho de 2016

Equipes de socorro atendem vítimas de ataque em Munique: