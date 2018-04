WEBSFERA – 01 DE FEVEREIRO

DAILY MAIL

EUA impedem entrada de casal por tuíte

As autoridades de imigração americanas impediram a entrada de um casal de jovens britânicos no país por causa de uma mensagem enviada pelo Twitter. Leigh Van Bryan mencionou “destruir a América” em uma brincadeira com amigos antes da viagem. Ele a namorada foram deportados.

TIMES OF INDIA

Falso policial é preso por sequestro relâmpago

Um homem que se vestia com farda policial para assaltar foi preso depois de cometer um sequestro relâmpago na cidade indiana de Theagaraya Nagar. O criminoso entrou no carro das vítimas e as obrigou a sacar dinheiro em um caixa eletrônico.

LA REPUBBLICA

Justiça italiana censura imagens de sem-teto

A Justiça da Itália decidiu censurar a publicação de imagens de sem-teto nas ruas da cidade de Trento. A sentença da Suprema Corte foi dada em um processo movido contra um jornal da cidade que usou a imagem de uma pedinte para ilustrar um artigo.

DAILY HERALD

Árvores de Natal viram iscas de pesca em Ohio

A prefeitura de Deerfield, no Estado americano de Ohio, decidiu despejar em um lago dezenas de árvores de Natal jogadas no lixo. A intenção é que as árvores atraiam os peixes que vivem na vegetação subaquática para facilitar o trabalho de pescadores.