WEBSFERA – 02 DE JANEIRO

YNET

Soldados israelenses dançam ‘Ai se eu te pego’

Um grupo de soldados israelenses está sob investigação do comando por ter aparecido em um vídeo dançando a música brasileira “Ai se eu te pego” durante um exercício militar. A filmagem já foi vista por mais de mil pessoas na rede. Há um ano e meio, outro “escândalo” aconteceu quando um vídeo vazou mostrando soldados dançando rap.

INDIA TIMES

Rússia mantém liberada venda de livro sagrado

A Justiça russa rejeitou um pedido de proibição da venda de uma tradução polêmica do Bahgavad Gita, livro sagrado do hinduísmo. Um grupo de direitos civis alegava que a tradução para o russo continha trechos de “extremismo e intolerância”.

WINSTON-SALEM JOURNAL

Homem tenta usar nota falsa de US$ 1 milhão

A polícia de Lexington, no Estado americano do Kentucky, prendeu um homem que tentou usar uma nota falsa de US$ 1 milhão para pagar uma conta de US$ 17.500 em uma loja de departamentos. A moeda não tem notas deste valor em circulação.

THE TELEGRAPH

Americanos compraram 500 mil armas no Natal

O FBI registrou cerca de 500 mil pedidos de licença para compra de armas às vésperas do Natal nos Estados Unidos. O número é recorde para o período. Em todo o mês de dezembro, mais de 1,5 milhão de pedidos foram realizados, outro recorde mensal.