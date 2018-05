WEBSFERA – 07 DE JANEIRO

GUARDIAN

Crianças tentam fugir ‘para casar na África’

Os alemães Mika e Annabell decidiram viver um sonho romântico: deixar tudo para trás e viajar para um casamento na África. O plano foi frustrado por fiscais do trem que os levaria ao aeroporto, já que Mika tem apenas seis anos de idade e a “noiva”, cinco. Os dois pretendiam embarcar levando um amiguinho para ser a “testemunha” do casamento.

CLARÍN

Metroviários protestam contra aumento de preço

Os funcionários do metrô de Buenos Aires liberaram por três horas as catracas para os passageiros em protesto contra o aumento do preço da passagem. O bilhete para uma viagem na capital aumentou em 100% e passou a custar o equivalente a cerca de R$ 1.

DENVER POST

Mulher danifica quadro de US$ 40 milhões

Carmen Lucette Tisch, de 36 anos, foi detida e responderá a processo criminal por ter danificado um quadro de US$ 40 milhões em um museu na cidade de Denver. Carmen esfregou a pintura do artista Clyfford Still, causando estragos avaliados em US$ 10 mil.

THE HUFFINGTON POST

Sem teto consegue um abrigo graças ao Twitter

Ann Marie Walsh, uma sem teto da cidade americana de Chicago, conseguiu um lugar para morar graças a uma busca na rede social Twitter. A ex-professora de 41 anos utilizava a conexão de internet pública de uma biblioteca para enviar suas mensagens.