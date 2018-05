WEBSFERA – 12 DE JANEIRO

CLARÍN

Buenos Aires restringe circulação de veículos

A prefeitura de Buenos Aires restringirá a circulação de carros no centro da cidade entre as 11h e as 16h. A multa pelo desrespeito será equivalente a cerca de R$ 60.

HUFFINGTON POST

Saudita tenta vender o próprio filho pela web

O saudita Saud Al Shahry foi pego tentando vender o próprio filho em uma troca de mensagens pelo Facebook. O homem pedia US$ 20 milhões pela criança.

HAARETZ

Artista acusa a polícia de danificar suas obras

A artista plástica israelense Sigalit Landau acusa a polícia alfandegária do país de ter danificado suas obras. O contêiner com os trabalhos foi revistado em Haifa.

THE TELEGRAPH

Motorista alcoolizado foge da polícia a nado

Parado pela polícia enquanto dirigia alcoolizado, um motorista californiano saiu do carro, pulou no mar e conseguiu fugir nadando. O homem não foi capturado.