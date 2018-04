WEBSFERA – 12 DE OUTUBRO

DAILY TELEGRAPH

Mancha de óleo inspira fantasias de Hallowen

Em agosto, quando uma empresa anunciou uma fantasia em alusão ao vazamento que castigou o sul dos EUA por dois meses, foi acusada de brincar com uma tragédia americana. Agora, com a proximidade do Halloween, no dia 31, a ideia revelou-se um sucesso. Mais de 10 mil macacões coloridos com manchas de óleo já foram vendidos.

THE NEW YORK TIMES

Google aposta em carros sem motorista

O Google está de olho em novos mercados: carros sem motorista, capazes de parar em semáforos e manter a velocidade. A vantagem: os motoristas podem beber e dormir. Sete protótipos já percorreram 1,6 mil quilômetros nos EUA com sucesso.

EL PAÍS

Caneta armazena o que escreve e desenha

Uma caneta lançada na Espanha é capaz de guardar tudo o que se escreve ou se desenha com ela. O instrumento, chamado “Echo”, serve também para gravar sons. Para armazenar imagens e áudio, e voltar a usar a caneta, basta conectá-la a um computador.

WIRED

Trem-bala vira tema de campanha eleitoral

A adoção de trens de alta velocidade polarizou o debate eleitoral nos EUA. Candidatos republicanos de vários Estados fazem campanha contra o plano do presidente Barack Obama, que pretende aproximar os americanos com trens-bala até 2030.

