WEBSFERA – 14 DE JANEIRO

WALL STREET JOURNAL

Japão tem primeira fuga de prisão em 22 anos

A polícia de Hiroshima conseguiu recapturar após três dias um prisioneiro que fugiu de uma penitenciária local. O chinês Li Guolin estava cumprindo uma pena de 41 anos por tentativa de homicídio. O episódio ganhou destaque no Japão por ser a primeira fuga bem sucedida de uma prisão nos últimos 22 anos. Ele se escondeu perto da prisão.

THE WASHINGTON POST

Russo compra 79 fuzis Kalashnikov por engano

O ministério da Defesa russo abriu uma investigação sobre o caso de um homem que comprou caixas de madeira para queimar e encontrou 79 fuzis Kalashnikov dentro delas. Além das armas, os caixotes continham cerca de 250 pacotes de munição.

CHICAGO TRIBUNE

Suécia reconhece a pirataria como religião

A Suécia concordou em conceder o status de religião à pirataria online. A troca de arquivos digitais é uma questão muito debatida no país, que é o berço de um dos sites mais famosos de busca de torrents, o Pirate Bay, alvo de diversos processos.

PÚBLICO

Ladrão armado rouba 200 pastéis de Belém

Armado com uma navalha, um ladrão entrou em uma padaria da cidade portuguesa de Aveiro e exigiu o dinheiro do caixa. Além do pedido comum, o bandido exigiu 200 pastéis de Belém. O criminoso feriu dois funcionários, mas foi detido enquanto fugia.